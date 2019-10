Conca dei Marini. Il Monastero Santa Rosa riconosciuto come miglior hotel di lusso in Italia

Conca dei Marini. Prestigioso riconoscimento per l’hotel “Monastero Santa Rosa” che figura nella classifica dei 30 migliori alberghi di lusso italiani, la “Top Hotels in Italy: Readers’ Choice Awards 2019”. L’albergo si è inoltre classificato come secondo in Europa e ottavo tra i 50 migliori hotel al mondo. Riconoscimenti meritatissimi anche grazie alla meravigliosa struttura, un antico monastero che, grazie ad un restauro curato con passione, oggi è un’esclusiva location da sogno sui una roccia a strapiombo sull’azzurro del mare. E Bianca Sharma, l’imprenditrice americana che – innamoratasi dell’antico monastero dopo averlo visto dal mare – lo fece ristrutturare trasformandolo in un hotel di lusso, è entusiasta del riconoscimento e lo condivide con i 61 collaborati dell’hotel che – insieme al figlio Nathan – ringrazia attraverso una lettera: «Carissimi del team della famiglia del Monastero Santa Rosa, è ancora un gran Buongiorno dopo l’evento, ma so che la notizia starà già circolando sul meraviglioso premio che il Monastero Santa Rosa ha ricevuto ieri sera. Nathan ed io lo sapevamo in anticipo, ma abbiamo giurato di mantenere il segreto fino all’evento, ed è stato davvero difficile. Siamo, come potete immaginare, molto orgogliosi di aver ricevuto un così grande riconoscimento mondiale nel settore dell’Ospitalità. Non solo siamo stati scelti come il miglior Hotel in Italia, ma anche il secondo miglior Hotel in Europa, e ci siamo classificati all’8° posto su una classifica di 50 migliori Hotel al mondo. Mi gira ancora la testa! Nathan ed io siamo molto grati ai lettori che hanno avuto il tempo di compilare il sondaggio, in particolare coloro che hanno aggiunto “Note Speciali” sul perché della loro scelta, che è ciò che i giudici prendono in considerazione per la decisione finale. Ma la nostra vera gratitudine va alla nostra Famiglia del MSR, senza la quale gli Ospiti non avrebbero mai potuto vivere le loro meravigliose esperienze. Ripetutamente, il nostro staff è presente in ogni brillante commento e tutto ciò fa esplodere il mio cuore d’Orgoglio. Credo di non poter ringraziare tutti sufficientemente. Non vedo l’ora di condividere con voi il premio, la settimana prossima, poterlo mostrare a tutti ed esporlo in bellavista affinché tutti lo ammirino. Con tanto amore e gratitudine».