COMPLIMENTI A CARLO SIVIERO! 110 ALL’ACCADEMIA MODA DI MILANO

Con uno speciale lavoro di design e moda costume, ispirato all’AMINTA del Tasso, il nostro concittadino Carlo Siviero si laurea con una tesi in lingua inglese con grande soddisfazione per se e per la città di Sorrento. Limoni e limonaie meravigliano il mondo della moda milanese con foto, video e abiti accuratamente disegnati e realizzati da egli stesso . A Carlo vanno i complimenti della redazione, in attesa di ulteriori immagini e approfondimenti.