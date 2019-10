Collisione tra due auto nei pressi del bivio fra la Statale Amalfitana e quella Sorrentina, tanta paura ma nessun ferito

Nel tardo pomeriggio di oggi si è registrato un incidente stradale lungo la via Meta-Amalfi, a poca distanza dal bivio tra la statale Sorrentina e quella Amalfitana. Il sinistro ha visto la collisione di due autovetture, una Nissan Note ed una Smart. A seguito del forte impatto il conducente della Smart ha perso il controllo del mezzo che è andato ad impattare violentemente contro il muro di pietra che delimita la carreggiata con la conseguente esplosione dell’airbag. Per fortuna sembra che le persone che viaggiavano a bordo delle due auto non abbiano riportato ferite. Ancora non si conoscono le cause che hanno provocato l’incidente. Immancabili i disagi al traffico veicolare che ha subito forti rallentamenti e lunghe code in entrambi i sensi di marcia.