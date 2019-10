CMO a Torre Annunziata preso di mira. Finanza e abusi edilizi nel centro medico d’eccellenza dei Marulo in Campania. Il Centro Medico Oplonti non ha pace e una settantina di posti rischiavano anche per il lavoro . Nel 2018 il polo di medicina nucleare su sequestrato per presunti abusi edilizi. La struttura una delle migliori in provincia di Napoli da allora è sempre sotto i rilfettori, c’erano anche dei problemi con l’Asl , per fortuna risolto così gli operai possono tornare a lavorare in Via Roma . Al Comune la Guardia di Finanza anche ha acquisito degli atti .