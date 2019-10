Cioccolateano, tutto il cioccolato del Sud Italia nella città dei sidicini!

In Terra di Lavoro a Teano al via la XVesima edizione di Cioccolateano, fiera del cioccolato fra le più interessanti del Sud Italia. Durante due week-end, il 5 e 6 ottobre e successivamente il 12 e 13 ottobre, nel centro storico della città dei sidicini le migliori aziende del cioccolato del Sud italia occuperanno stand dislocati nel centro cittadino dedicandosi alla promozione del cioccolato. La Pro Loco “Teanum Sidicinum” (centralino 333 9529068) ha inoltre organizzato spettacoli di intrattenimento anche per bambini, degustazioni di prodotti tipici del casertano, visite guidate nell’antica Teanum e un concorso amatoriale di Cake design. Come scrive il grande maître chocolatier Ernest Knam: il cioccolato è tutto, un mondo a 360°. Venite dunque a Teano a scoprirlo!

Luigi De Rosa