Cilento, Noi e il vento

Splendida giornata; il 14 settembre 2019; ha soffiato vento di tramontana; una credenza popolare afferma che il vento che soffia il 14 settembre, sarà il vento dell’intero anno.

Frutto della secolare saggezza dei contadini; capire che tempo farà, per il buon andamento della campagna; per tenere sempre a bada lo spettro della carestia; “Notte dei venti”, 14 settembre, la chiesa festeggia l’Esaltazione della Croce; inverno alle porte, la “Notte dei venti, raffiche di tramontana, vento Re dell’inverno.

Pasquale, pensionato, molto del suo tempo lo passa seduto su di una panchina di fronte alla chiesa del Santo Patrono

; siamo in un paese dell’interno del Cilento , Pasquale, nonostante gli acciacchi, coltiva un pezzo di terra, produce un buon olio,alleva polli; Pasquale è un superstizioso e i suoi polli li tiene ben nascosti agli occhi della gente; signor Pasquale, ci vuole raccontare della notte del 14 settembre, quando ha osservato i venti?

Ogni anno quella notte non dormo; mi bevo una tazzona di caffè; il 14 settembre, osservo come si comporta il clima di quella notte. Prima piove, poi subito esce la tramontana, il vento del 14 settembre; vedete, non é una leggenda, i vecchi guardavano come si comportava il tempo è avevano ragione a farlo.

Giovanni Farzati