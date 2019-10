Chocoland 2019: la fiera del cioccolato fondente artigianale arriva a Napoli

La fiera del cioccolato artigianale fa tappa a Napoli, al Vomero, dove tra Via Scarlatti e Via Giordano sono stati posizionati numerosi stand “cioccolatosi”. Ai classici fondente, al latte e bianca, é possibile gustare bontà di ogni tipo: mandorle, nocciole e pistacchi, ma anche frutta candita, essenze e liquori. Insomma, sicuramente troverete il gusto più adatto alle vostre preferenze. Chocoland 2019, giunto alla sua undicesima edizione, ha avuto inizio martedì 29 ottobre e proseguirà fino a domenica 3 novembre. Concediamoci dunque una piacevole passeggiata sulla lunga isola pedonale del Vomero all’insegna del gusto e del relax, perché senza alcun dubbio, il cioccolato è uno di quei pochi elementi in grado di placare gli animi e mettere tutti d’accordo, quindi addolciamoci a volontà.