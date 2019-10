Champions: Atalanta pronta per lo Shakhtar, Juventus sfida al Bayer. Formazioni e dove vederle

Tutto pronto per le sfide di Champions League che vedranno protagoniste le squadre italiane questa sera. Tra poco prenderà il via il match importantissimo per l’Atalanta, ovvero la sfida contro gli ucraini dello Shakhtar Donetsk. Dopo la sonora sconfitta dell’esordio contro la Dinamo Zagabria, la squadra di Gasperini ha voglia di rivalsa: entrambe le squadre sono ferme a zero punti, con la compagine di Luis Castro che nel primo match è stata battuta dal Manchester City con un secco 3-0.

In campionato i nerazzurri sembra abbiano trovato di nuovo la giusta tonicità, dopo le vittorie contro Roma e Sassuolo, ma gli ucraini saranno un avversario ostico, ma non imbattibile: lo Shakhtar Donetsk, infatti, non tiene la porta inviolata da 17 partite di Champions League, e con 36 gol subiti è la striscia più lunga tra le 32 squadre che disputano il torneo.

Dove vederla in tv

Atalanta-Shakhtar Donetsk è in programma stasera alle ore 18.55 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e sarà visibile in diretta in esclusiva su Sky Sport 1. Disponibile anche in streaming sulla piattaforma Skygo.

Formazioni ufficiali

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Pasalic, Castagne; Gomez, Ilicic; Zapata. ALL.: Gasperini.

A DISP.: Sportiello, Kjaer, Djimsiti, Gosens, Freuler, Malinovskyi, Muriel.

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Bolbat, Kyvtsov, Matviyenko, Ismaily; Alan Patrick, Stepanenko; Marlos, Kovalenko, Taison; Moraes. ALL.: Castro.

A DISP.: Shevchenko, Marcos Antônio, Dentinho, Konoplyanka, Solomon, Bondar, Dodo

ARBITRO: Stieler (Germania).

Sfida importante anche per la Juventus di Maurizio Sarri che viene da una vittoria per 2-0 in campionato contro la Spal e ha voglia di agguantare i tre punti dopo il pareggio beffa con l’Atletico Madrid alla prima di Champions. Il Bayer Leverkusen è un avversario abbordabile, che viene da una sconfitta casalinga contro la Lokomotiv Mosca. Terza sfida ufficiale tra le due squadre.

Dove vederla in tv

Juve-Bayer Leverkusen è in programma stasera alle 21 all’Allianz Stadium di Torino e sarà visibile in diretta su Sky Sport 1, Sky Calcio 2 e in chiaro su Canale 5. Inoltre sarà disponibile in streaming sulla piattaforma Skygo e su Mediaset Play.

Probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Higuain, Ronaldo. ALL.: Sarri.

A DISP.: Buffon, Rugani, Demiral, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi, Dybala.

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; L.Bender, Dragovic, S.Bender, Wendell; Baumgartlinger, Aranguiz; Havertz, Amiri, Volland; Alario. ALL.: Bosz.

A DISP.: Ozcan, Tah, Sinkgraven, Weiser, Demirbay, Diaby, Bellarabi.

ARBITRO: Collum (Scozia).