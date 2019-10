Cetara convegno di matematica internazionale sulla “Teoria dei Gruppi”

Cetara, Costiera amalfitana è partita questa mattina presso la sala “Mario Benincasa”, la conferenza scientifica internazionale “Groups and Topological Groups” iniziativa nata grazi agli scienziati R. Baer, H. Heineken, O.H. Kegel, P. Plaumann e K. Strambach in Germania Dal 1972, che si svolge in tutta Europa, questa volta in Campania in Costa d’ Amalfi grazie al supporto dell”Università degli Studi di Salerno a Fisciano , si baserà sulla “Teoria dei Gruppi”

Convegno ‘Groups and Topological Groups’, Cetara 2019

Periodo: dal 25 al 26 Ottobre 2019

Luogo: Sala Polifunzionale “Mario Benincasa”, Cetara (SA)

Link al sito dell’evento: https://sites.google.com/unisa.it/gtg2019cetara

Descrizione: The initiative of this conference has been set by German mathematicians R. Baer, H. Heineken, O.H. Kegel, P. Plaumann and K. Strambach. Since 1972 it takes place every semester in various cities of Austria, Germany, Hungary, Italy, Czech Republic, Georgia, and Turkey. The topic of interest is group theory in a wide sense, including abstract algebra, discrete mathematics, module theory and the theories of Lie, algebraic and topological groups.The 2019 winter edition will take place in Cetara from Friday, October 25th to Saturday, October 26th, 2019. The meeting will be held at Sala Polifunzionale “Mario Benincasa”, Cetara (SA).

Sponsors

Università degli Studi di Salerno

Dipartimento di Matematica, Università di Salerno

Dipartimento di Fisica “E. R. Caianiello”, Università di Salerno

Comune di Cetara

Organizing committee

Carmine MONETTA (Università di Salerno)

Maria TOTA (Università di Salerno)

Marialaura NOCE (Università di Salerno – University of Basque Country)