Cecilia Rodriguez: dopo il mega matrimonio a Positano, posa senza veli

Cecilia Rodriguez, la bella sorellina della showgirl Belen, ha posato per il mensile Maxim in pose molto provocanti. Ma i fan non devono di certo aspettare la rivista, per la bella showgirl ha deciso di pubblicare qualche scatto inedito sul suo profilo Instagram e non solo anche qualche video del backstage dello shooting. Uno spettacolo per gli occhi. Cecilia è bellissima e il suo account conta tantissimi scatti provocanti e che tolgono il fiato. Non sorprende che sia tanto ammirata dai suoi fan.

Cecilia Rodriguez Instagram

Cecilia Rodriguez è una showgirl argentina molto famosa in Italia, soprattutto grazie alla sua parentela con Belen e alla sua incredibile bellezza. Spesso le due sorelle sono messe a confronto, ma nonostante questo Cecilia gode di una popolarità tutta sua. E’ fidanzata con Ignazio Moser, famoso modello e ciclista, e i due formano una coppia molto bella. Sembrano quasi inseparabili. La famiglia Moser è di gran classe e, per molti, Cecilia non è alla sua altezza, ma il loro amore sembra superare qualunque preconcetto. I due sono sempre più affiatati. In queste ore Cecilia è tornata al centro di polemiche e critiche per le foto molto erotiche pubblicate per la rivista Maxim. In questi scatti sembra quasi non indossare nulla. Forse è arrivato anche per lei, come è stato per Belen, di mettere da parte la timidezza e giocare un po’ di più con il proprio corpo.

Le foto per Maxim

Cecilia Rodriguez procede davvero a gonfie vele. La modella pare che si sia liberata finalmente dalla fama di ‘sorella di’ e finalmente ha abbandonato il guscio per uscire allo scoperto. Il fatto che tutto ciò sia successo dopo che la Rodriguez abbia lasciato Francesco Monte potrebbe anche essere frutto del caso, ma a quanto pare l’ex tronista pare che non amasse molto il fatto che la sua fidanzata fosse messa in esposizione. Questo non sembra un problema di Ignazio che approva e supporta la carriera della showgirl. Proprio in queste ore Cecilia ha deciso di pubblicare degli scatti molto arditi. Nella foto la vediamo con indosso una sorta di body di pizzo, praticamente trasparente. Si vede quasi tutto e le sue foto hanno davvero infiammato il web. “Sei di una bellezza disarmante“, le scrive un fan. Un altro aggiunge “Sei uno schianto. Una bomba di sensualità e bellezza“.