CE presso il Cafè River al Villaggio Coppola è stato presentato il video del brano dei Cubarap

Riceviamo da Nando Iannuzzi e pubblichiamo

“PINOCCHIO”

Questo il titolo del brano dei Cubarap che in poche ore ha fatto il giro del mondo.

Autori:Beatrice Esposito-Adriano Tolomeo e Jedanshot.

E’ stato presentato ufficialmente nei saloni del Cafè River al Villaggio Coppola il video novità dell’anno.

Protagonisti i noti attori teatrali e cinematografici “Cubarap” che rispondono ai nomi di Gerry Sica, Maurizio Siano, Lello Carotenuto e Feat Rajae .

Pinocchio ha un tema diverso dalla favola di Collodi, non vi sono il gatto e la volpe ma un allibratore ed un boss che incassano scommesse sui lottatori.

Al posto dell’osteria del gambero rosso, una discoteca dove Pinocchio ed i suoi amici trascorrono serate .

Il paese dei balocchi rappresentato da camere di hotel con bellissime attrici che stravolgono lo stesso Pinocchio ed i suoi amici con la loro bellezza travolgente.

Insomma, un Pinocchio che tante bugie non le dice come nella favola.

L’idea del tema nasce da una mente di un giovane e bravo regista Luca Di Domenico che con la sua bravura ha curato il tutto, regia compresa nei minimi particolari.

Il pubblico presente, compreso tutto il cast di attori che ha partecipato ha applaudito a lungo questo lavoro, per la fantasia per i colori, le riprese per il testo musica compresa.

Padrino della serata è stato il famoso Artista Maestro Enzo Di Domenico.

Erano presenti inoltre la nota cantante Raffaella De Simone, i titolari della Dream Music con riprese televisive di All TV

La serata si è conclusa con un delizioso buffet offerto dalla pasticceria di Antonio Brunato di Melito.

I cubarap a breve nelle sale cinematografiche e in Tv con “I Sovrani 2.

Presto in tournèe oltreoceano.

A loro giungano i nostri auguri.

Pubblicato da Alberto Del Grosso

Giornalista Garante dei Lettori

del giornale Positanonews