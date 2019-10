Cava de’ Tirreni. Tutti impegnati gli operatori del 118, una madre salva da sola il figlio colpito da un laringospasmo

Cava de’ Tirreni. Una vicenda drammatica quella vissuta da una mamma che, grazie alla freddezza ed al coraggio, è riuscita a salvare la vita al figlio. Il fatto risale a giovedì 14 ottobre ma solo adesso la donna ha voluto raccontare l’accaduto sui social. Mentre si trovava in casa con il figlio piccolo, improvvisamente il bambino è stato colto da un laringospasmo con conseguente forte difficoltà respiratoria. Immediatamente la mamma ha chiamato il 118 per chiedere soccorso ma alla telefonata ha risposto una voce registrata perché in quel momento gli operatori erano tutti impegnati e nessuno ha potuto fornirle l’aiuto necessario. La donna fortunatamente non si è persa di coraggio e, attraverso diverse manovre, è riuscita a far respirare nuovamente in modo regolare il bambino evitando il peggio. Alla fine tutto si è risolto nel migliore dei modi ma non osiamo pensare a cosa sarebbe potuto accadere se la mamma del piccolo non fosse stata in grado di reagire nel modo giusto perché in situazioni simili bisogna intervenire in pochissimo tempo e nel modo corretto.