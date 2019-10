Cava de’ Tirreni. Sui rifiuti si cambia orario dell’isola ecologia, differenziata in calo

Cava de’ Tirreni. Sui rifiuti si cambia orario dell’isola ecologia di via Ugo Foscolo.

Altro obiettivo è cercare di invertire il trend negativo della percentuale di raccolta differenziata che, secondo le stime, a Cava de’ Tirreni sarebbe sceso dal 67 al 65 per cento. Nel frattempo, prosegue l’iter iniziato lo scorso 29 luglio, per la costituzione del bacino territoriale sub ambito distrettuale per la gestione integrata del servizio di igiene urbana a cui hanno aderito i Comuni di Cava de’ Tirreni, Vietri sul Mare, Nocera Superiore, Roccapiemonte e Castel San Giorgio Infatti, al termine della fase di sperimentazione, avviata lo scorso 12 giugno e che ha visto un ampliamento dell’orario di apertura al pubblico della struttura, precisamente dalle 13 alle 14, a partire dal prossimo 23 ottobre, il Centro di Raccolta cambia nuovamente il suo orario. Nello specifico, la struttura gestita dalla Metellia Servizi sarà aperta al pubblico il martedì e giovedì dalle 8,30 alle 12,30, mentre il mercoledì, venerdì e sabato sarà possibile conferire dalle 14 alle 18. «La scelta di Metellia di ampliare l’orario di apertura del Centro di RaccoltaIsola Ecologica di via Ugo Foscolo – ha spiegato l’amministratore unico, Giovanni Muoio – è stata fatta nell’ottica di realizzazione di un servizio più vicino al cittadino e di un miglioramento continuo dello stesso. Al momento prosegue Muoio – le risultanze della sperimentazione sono oggetto di verifiche e valutazioni da parte dei tecnici aziendali al fine di una riorganizzazione dell’intero servizio». Intanto, si lavora per limare gli ultimi dettagli per il progetto di raccolta differenziata con il sistema del «porta a porta spinto» per le utenze di Corso Mazzini e in diverse altre strade a ridosso del centro storico. Pertanto, non appena entrerà a regime, saranno rimossi tutti i cassonetti dell’umido presenti in strada. La nuova metodologia di conferimento, come già avviene da anni in Corso Marconi, prevede la raccolta dell’umido nell’ambito degli spazi dei condomini a cui saranno forniti gli appositi cassonetti che, così come per le altre tipologie di rifiuti differenziati saranno conferiti in base al calendario vigente, nella immediata prossimità del proprio civico.