Cava de’ Tirreni. Servalli salva il parcheggio abusivo di via Tolomei

Il parcheggio in località Tolomei, realizzato senza alcuna autorizzazione, come altre opere nel convento francescano negli anni scorsi, riaprirà i battenti nei prossimi mesi, dando sollievo agli operatori sanitari e a quanti si recano al vicino ospedale Santa Maria dell’Olmo. Si sono, infatti, conclusi con esito positivo i lavori della Conferenza di Servizi per l’accertamento del mancato contrasto delle opere abusivamente realizzate, con i preminenti interessi paesaggistici, urbanistici ed idrogeologici, al fine della loro conservazione. Sull’area, inizialmente di proprietà della Provincia religiosa salernitana lucana dell’Immacolata Concezione dei frati minori, oltre un decennio fa fu realizzato abusivamente un ampio piazzale adibito a parcheggio, con accesso mediante cancello in ferro da via Tolomei, cui si sono aggiunti, sempre abusivamente, viali pedonali e carrabili che, dallo stesso parcheggio, raggiungono il cortile del convento di San Francesco, con relativi muri di contenimento. Accertata l’inottemperanza all’ordine di demolizione, il parcheggio e l’intera area di sedime sono stati acquisiti di diritto al patrimonio comunale. L’amministrazione Servalli, tenendo conto dell’assenza di parcheggi pubblici ad uso esclusivo dell’ospedale, ha deciso di portare avanti la tesi della dichiarazione di prevalente interesse pubblico al mantenimento dell’opera abusiva, come fatto in passato per le abitazioni considerate «di necessità», allo stesso modo costruite senza alcuna autorizzazione.

L’ITER

Alla luce di ciò, è stato avviato l’iter per il rilascio dei pareri. Il parere favorevole è stato espresso dalla commissione locale per il paesaggio circa il mancato contrasto dell’opera con gli aspetti paesaggistici, e della Sovrintendenza che ha però prescritto la sostituzione dell’attuale pavimentazione con altra di tipo permeabile «greenpark». Disco verde anche dal Comune e della Provincia, circa il mancato contrasto dell’opera con preminenti interessi urbanistici comunali e con il Piano Urbanistico Territoriale ed il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. È giunto poi anche il parere favorevole dell’Autorità di Bacino, evidenziando che le opere non contrastano con il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico relativamente al rischio frana. Servalli, dopo il passaggio in consiglio comunale per la dichiarazione di prevalente interesse pubblico al mantenimento dell’opera abusiva, affiderà il parcheggio alla Metellia Servizi. «Fare a meno di questo parcheggio è stato un grosso sacrificio ha spiegato il sindaco – terremo conto in primis delle esigenze di quanti ne usufruiscono per recarsi in ospedale». Valentino Di Domenico Il Mattino