Cava de’ Tirreni, protesta per il pedaggio autostrada e i Tir

Avviare un confronto con la società che gestisce il tratto autostradale che attraversa la città di Cava de’ Tirreni per cercare di abbattere il costo del pedaggio, almeno della tratta Cava – Salerno, e chiedere l’istallazione dei pannelli fonoassorbenti. Sono queste le principali istanze emerse dall’incontro pubblico che si è tenuto nella serata di mercoledì scorso presso la presso la Biblioteca comunale di Cava de’ Tirreni, organizzato dal consigliere provinciale Dante Santoro, con il supporto di alcuni esponenti politici cavesi, con in testa Marco Galdi e Antonio Palumbo. Nel mirino sono finite le diverse proroghe ai decreti che inibiscono il transito sull’autostrada di mezzi pesanti, che di fatto hanno spostato tutto il flusso veicolare dei camion sulla viabilità ordinaria della città metelliana, con il conseguente aggravamento dell’inquinamento, soprattutto nelle ore di punta, e un aumento dell’usura delle strade, oltre ad una viabilità cittadina meno fluida.

IL DANNO

«I cittadini spiega Dante Santoro – hanno evidenziato che Cava de’ Tirreni sta subendo un danno ambientale, che va risarcito dalla società che gestisce l’Autostrada con l’eliminazione, almeno fino a quando persiste questo stato di cose, del pedaggio da e per Salerno. Inoltre è emerso che senza alcun evidente motivo quanti pagano il pedaggio e non utilizzano il telepass, affrontano per ogni tratta Cava – Salerno e ritorno il costo di 2,10 euro, a fronte di quanti sono muniti di telepass che pagano solo 1 euro. I cittadini hanno stigmatizzato tale circostanza ritenendo che si realizzi di fatto un arricchimento senza causa della società a danno degli utenti del servizio». Dante Santoro, alla luce di quanto emerso dalla riunione, ha scritto una lettera al sindaco di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Servalli, al quale ha chiesto di essere ricevuto, insieme ad una delegazione di cittadini, per illustrare le azioni che a suo avviso, il Comune avrebbe dovuto, e dovrebbe indifferibilmente porre in essere, a salvaguardia della salute pubblica. «Il primo cittadino, in qualità di massima autorità sanitaria sul territorio – ha proseguito Santoro – è ora che si renda finalmente parte attiva per affrontare i nodi evidenziati nel corso dell’incontro». Infine, annunciata la partenza di una raccolta firme per chiedere alla società autostrade l’immediata realizzazione delle barriere fonoassorbenti ed a risarcire i cittadini che, a causa del ritardo nell’istallazione di questo presidio, abbiano subito un danno alla salute. Intanto sul fronte mobilità sono cominciati i lavori di manutenzione all’ex Ss 18 dal centro commerciale fino al confine con Nocera Superiore. Si tratta però di interventi tampone.

Valentino Di Domenico – Il Mattino