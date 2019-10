Cava de’ Tirreni. Processo per una 34enne, prenotò un banchetto per 20 persone ma scappò senza pagare il conto di 900 euro

Cava de’ Tirreni. Una donna residente in Abruzzo il 4 aprile 2017 prenotò un banchetto per venti persone in un famoso ristorante della città concordando con la direzione il pagamento di 45 euro a persone per un costo complessivo di 900 euro. Ma, finito il banchetto, la donna fuggì senza pagare il dovuto. Il proprietario del ristorante provvide a denunciarla e la Procura emise un decreto penale di condanna al quale l’imputata si oppose. Ora però è arrivato il momento per la 34enne di saldare il suo debito con la giustizia e verrà processata dinanzi al Giudice Monocratico del Tribunale di Nocera Inferiore rispondendo all’accusa di insolvenza fraudolenta.