Cava de’ Tirreni. Picchia ripetutamente la madre per estorcerle denaro, arrestato un 14enne

Cava de’ Tirreni. Un 14enne del posto è stato tratto in arresto dagli agenti di Polizia con l’accusa di tentata estorsione, maltrattamenti in famiglia e lesioni. Il minorenne, infatti, ha più volte picchiato la madre con la quale vive per poterle estorcere denaro. A lanciare l’allarme una parente che, sapendo che in quel momento era in atto un’aggressione da parte del figlio nei confronti della genitrice, ha allertato le forze dell’ordine. Gli agenti sono giunti in brevissimo tempo presso l’abitazione ed hanno prestato le prime cure alla donna la quale ha confessato come il figlio l’avesse picchiata altre volte quando lei rifiutava di darle i soldi che lui chiedeva insistentemente. La donna è stata accompagnata presso il Pronto Soccorso dell’ospedale cittadino dove è stata sottoposta alle cure necessarie ed ha poi sporto una formale denuncia-querela nei confronti del figlio. Il 14enne si trova ora al centro di prima accoglienza e resta a disposizione del Tribunale per i Minorenni di Salerno.