Cava de’ Tirreni piange Marta, il suo piccolo angelo

Un angelo volato in cielo. La comunità di Cava de’Tirreni piange la prematura scomparsa della piccola Marta, la giovanissima iscritta alla seconda classe dell’I.C. Giovanni XXIII deceduta in un ospedale a Roma dopo aver combattuto per anni con determinazione e coraggio contro una malattia che l’ha sottratta all’amore di familiari ed amici. A darne notizia il sito MN24 di Salerno . Chi ha avuto modo di conoscerla e di apprezzarla, non dimenticherà mai la sua storia.

Fonte MediaNews24