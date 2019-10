Cava de’ Tirreni: la Polizia denuncia e ritira la patente ad un uomo per omissione di soccorso

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cava de’ Tirreni hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria un uomo di anni 55, originario del comune metelliano, poiché alla guida della sua autovettura, dopo aver provocato un incidente stradale nel quale era rimasto incastrato nell’abitacolo il conducente del veicolo coinvolto nel sinistro, ometteva di prestare soccorso alla persona ferita e si dava alla fuga. L’episodio si era verificato lo scorso fine settimana sul viadotto Gatto di Salerno intorno alle 7 del mattino. Giunti sul posto pochi istanti dopo, gli agenti della Sezione Volanti della Questura constatavano la presenza di un autocarro incidentato nella parte anteriore il cui conducente era rimasto incastrato tra le lamiere. Estratto dall’abitacolo grazie all’intervento del personale dei VVFF, l’uomo nell’immediatezza dei fatti, forniva alcune indicazioni agli agenti sul veicolo che aveva invaso la sua corsia di marcia, causando l’incidente, nonché sull’uomo alla guida, che subito dopo, senza prestargli alcun soccorso, si era repentinamente allontanato. Nel frattempo, giungevano alla sala operativa del Commissariato di Cava de’ Tirreni segnalazioni di utenti che, nel transitare sulla S.S. 18, notavano sulla corsia di marcia opposta, in direzione Cava de’ Tirreni, un’autovettura, condotta da una persona di sesso maschile, che presentava la parte anteriore evidentemente incidentata. Venivano, pertanto, prontamente avviate dai poliziotti le attività di rintraccio del veicolo, accertando mediante la visione dei filmati delle telecamere a circuito chiuso del comune di Cava de’ Tirreni che la suddetta autovettura era transitata, pochi minuti dopo il sinistro, in ingresso nel comune metelliano proveniente da Salerno. Gli accertamenti successivi consentivano di risalire all’identità del conducente, a cui gli agenti, oltre alla denuncia per omissione di soccorso, hanno anche ritirato la patente di guida.