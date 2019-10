Cava De’ Tirreni, disastro a due settimane dall’apertura del nuovo sottovia

Ad appena quindici giorni dal taglio del nastro e dall’apertura del sottovia veicolare non mancano le polemiche in città per la questione traffico e una serie di altri disagi segnalati dai residenti della zona ma da Palazzo di Città assicurano che la neonata arteria cittadina porterà notevoli vantaggi nel lungo periodo e che questa fase iniziale sta servendo da test per poter adottare tutte le misure necessarie affinché i disagi siano ridotti al minimo. Se infatti l’apertura del sottovia ha portato evidenti vantaggi (in termini di tempo) a chi da Cava de’ Tirreni deve dirigersi a Salerno riuscendo a bypassare il centro cittadino in una ventina di secondi, diverso il discorso in direzione opposta, dove il transito è spesso bloccato.

A far scattare la polemiche è stata la pubblicazione su Facebook, da parte di un cittadino, di una fotografia dall’alto del trincerone ferroviario imbottigliato nel traffico, con le auto incolonnate addirittura anche sul sottovia di recente apertura.