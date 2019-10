Cava de’ Tirreni . Autobus scolastico sovraffollato, studentessa finisce in ospedale Bus troppo piccolo e affollato: studentessa di 13 anni si sente male e finisce in ospedale. È accaduto ieri mattina a Dupino, a Cava de’ Tirreni, intorno alle 7.40 sull’autobus della linea 60 che serve ben 6 frazioni (Arcara, Marini, Alessia, Santi Quaranta, Dupino e Rotolo). Come da giorni segnalato dalle stesse mamme della zona, il mezzo (un minibus) è troppo piccolo, specie nella corsa della mattina, quando decine e decine di studenti usufruiscono del mezzo per raggiungere il centro e i diversi istituti scolastici. «Il bus era strapieno – raccontano le mamme – erano stipati come sardine senza tener conto del caldo e dell’umidità. Una delle ragazze ha avvertito un malore». È stato, infatti, necessario far scendere la 13enne, che è stata poi accompagnata in ospedale dalla mamma per un controllo. Per fortuna non si è trattato di nulla di grave, ma solo di un mancamento, causato con ogni probabilità dall’ambiente affollato. «Vengono trattati come bestiame – accusa una mamma -. Noi paghiamo puntualmente gli abbonamenti, ma in cambio che servizio riceviamo? È evidente che la corsa della mattina, in concomitanza con l’inizio delle lezioni, è superaffollata. Allora sarebbe stato giusto destinare un pullman più grande o due piccoli, che però devono essere una certezza. Altrimenti un giorno ne passano due, un altro un solo bus, ma i ragazzi come possono saperlo. È capitato che mia figlia non sia riuscita a salire sul pullman perché era super pieno. Quando succede nelle giornate di pioggia è una vero proprio disagio arrivano a scuola come dei pesciolini, completamente inzuppati d’acqua. Non tutti i genitori possono prendere l’auto e accompagnarli a scuola. Lo scorso anno abbiamo dovuto convivere con questo problema da settembre a giugno. Ora bisogna fare qualcosa prima che accada qualcosa di più grave». Già nelle settimane scorse alcune mamme si erano lamentate perchè i loro figli non erano riusciti a salire sul pullman già super affollato.

L’IMPEGNO

Sulla questione è intervenuta l’assessore comunale ai trasporti Antonella Garofalo: «Già nei giorni scorsi ho raccolto le proteste delle mamme – spiega – Devo ammettere che obiettivamente c’è un disservizio. D’altro canto, ho contattato i funzionari di BusItalia, con i quali in questi mesi siamo riusciti a creare un ottimo rapporto di collaborazione, e mi hanno spiegato che è in corso un rinnovamento dei loro mezzi. In pratica hanno avviato una sostituzione e dunque presumibilmente entro dicembre le frazioni interessate saranno servite da un autobus più grande». Le mamme di Dupino hanno annunciato di essere pronte ad altre forme di protesta nel caso in cui non venga risolto al più presto il problema che mette a rischio l’incolumità dei loro figli, oltre a creare forti disagi.