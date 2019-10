Cava de’ Tirreni. Ancora un furto in appartamento, ladri scardinano una cassaforte di un’abitazione a Pregiato

Cava de’ Tirreni. Torna la paura per i furti negli appartamenti. Nel pomeriggio di ieri dei ladri si sono introdotti in un appartamento di via luigi Ferrara a Pregiato mentre i proprietari erano assenti. I malviventi, a quanto pare, sapevano bene dove puntare ed hanno scardinato una cassaforte dal muro con l’aiuto di un piccone impossessandosi di contanti ed oggetti di valore. A quanto pare nessuno si è accorto di nulla ed anche alcuni vicini di casa hanno affermato di aver sentito dei rumori provenire dall’appartamento ma di aver pensato, essendo pieno giorno, che i proprietari stessero effettuando dei lavori. Quando i padroni di casa sono rientrati si sono accorti di quanto accaduto ed hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine.