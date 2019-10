Causa incidente stradale sotto l’effetto di stupefacenti: denunciato 20enne di Agerola a Positano

In questo fine settimana di caldo intenso, quasi estivo, al fine di garantire la sicurezza degli utenti della strada e dei numerosi turisti giunti da ogni dove, i Carabinieri della Compagnia di Amalfi hanno messo in atto un corposo dispositivo di controlli alla circolazione. In quest’ottica, a seguito di un sinistro stradale tra scooter avvenuto nella sera dell’11 ottobre, un giovane ventenne originario di Agerola è stato denunciato per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, poiché, essendo già noto alle forze dell’ordine, i militari della Stazione di Positano, nel ricostruire la dinamica del sinistro stradale, hanno deciso di sottoporre il ragazzo ad analisi più approfondite, all’esito delle qualità è risultato positivo a cocaina e cannabis. Nel corso del weekend sono oltre 190 i veicoli controllati, 150 le persone identificate, 38 le contravvenzioni elevate al codice della strada e tre giovani sono stati segnalati alla prefettura per detenzione di modiche quantità di sostanza stupefacente ad uso personale.

Prosegue l’attività di controllo da parte dell’Arma dei Carabinieri, al fine garantire una circolazione più fluida sulle strade, scongiurando i comportamenti “censurabili” che spesso sono causa di sinistri e forti rallentamenti.