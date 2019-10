Castemmare ribellione contro i camion in città per il veto al Viadotto , a Vico Equense Buonocore chiede di riaprire galleria

Castemmare ribellione contro i camion in città, a Vico Equense Buonocore chiede di riaprire galleria . Su una cosa si trovano tutti d’accordo , sia a Castellammare di Stabia che a Vico Equense, i camion in città non possono passare. A Vico la lotta dura da anni contro l’ANAS finora a botta di dichiarazioni , il sindaco Andrea Buonocore ha di nuovo sollecitato la riapertura della vecchia galleria “Abbiamo fatto studi tecnici, basta far deviare il traffico in senso unico dal lungomare e consentire così il transito dei mezzi pesanti in galleria, il rischio calerebbe sufficientemente per consentirlo”. Insomma come è ora Vico deve subire inutilmente il traffico pesante che arriva a Sorrento .. A Castellammare Tonino Scala ha ottenuto una votazione di tutto il consiglio sull’emergenza sicurezza.

All’uscita dei caselli i camion attraversano la superstrada e percorrono viale Europa, viale delle Puglie e viale delle Terme fino a immettersi sulla Sorrentina. Una scelta obbligata che anche dopo la chiusura del cantiere è rimasta tale. Le operazioni di sostituzione dei cuscinetti tra i giunti del viadotto hanno impiegato quasi otto mesi, da ottobre 2018 alla primavera 2019. «Al di là dei disagi sopportati dai residenti sia per il numero dei veicoli in transito, sia per l’aria irrespirabile – dice Scala – le conseguenze dei lavori hanno determinato una condizione di grave pericolo. Ad ogni passaggio di camion o autoarticolati, i fabbricati situati lungo viale Europa ricevono una sollecitazione tale da far vibrare solai e murature, nelle quali si cominciano a vedere crepe. Una condizione che diventa ancor più grave nelle ore in cui il traffico è meno intenso e i camion transitano a velocità più sostenuta, tanto che a ogni camion che transita corrisponde una scossa di terremoto».

La denuncia del consigliere Leu è stata preceduta in questi mesi da decine di segnalazioni di cittadini e interi condomini che hanno scritto al sindaco Gaetano Cimmino per ripristinare il manto stradale dissestato ed evitare il passaggio degli autoarticolati. «Ho già scritto al prefetto ha annunciato in aula il sindaco per chiedere che il divieto di transito per i mezzi pesanti sul viadotto venisse eliminato. Per quel che riguarda invece il rifacimento del viale Europa come da accordi precedenti con Anas sarà la stessa società a intervenire. Laddove Anas dovesse ritardare ulteriormente, abbiamo nel piano triennale delle opere pubbliche una somma già stanziata per il rifacimento di quel tratto».

Sebbene i lavori sul viadotto siano terminati ormai da prima dell’estate il divieto per i mezzi pesanti persiste e i camion sono obbligati ad uscire a Castellammare per raggiungere la penisola sorrentina, i caselli di Napoli o i comuni dei Monti Lattari fino ad Agerola . I danni arrecati dalla circolazione, che nei mesi di chiusura del viadotto si è quasi triplicata, si sono registrati anche lungo viale delle Puglie dove le profonde buche sono state peggiorate da scavi di altre aziende. «In questa parte della città ha annunciato Cimmino sarà la Terna, società che lavora per Enel che sta portando un cavo di alta tensione a Fincantieri, a rifare il manto stradale. Un rifacimento che avverrà a stretto giro dopo la sostituzione di una tubazione da parte di Gori». Intanto in attesa che dalle parole si passi ai fatti i consiglieri presenti in aula hanno dato il loro sì affinché il sindaco si prenda carico, per quanto ancora resta da fare, della problematica che specialmente di notte mette in agitazione centinaia di cittadini. Lo stesso a Vico Equense ma per una galleria oramai terminata da anni costata l’ira di Dio alla Regione Campania, all’Italia , all’Europa , e con mille problemi a fronte di pochissimi vantaggi.