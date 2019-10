Castellammare di Stabia. Revocato l’appalto alla Global Service, scuolabus vecchi e privi dei libretti di circolazione

Castellammare di Stabia. Il Comune ha revocato l’appalto alla ditta Global Service di Aprilia che negli scorsi mesi aveva vinto la gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico. Il motivo? Scuolabus vecchi ed inquinanti risalenti al 1995 e privi dei libretti di circolazione indispensabili per i necessari controlli. Nonostante i tanti solleciti e le sanzioni comminate la ditta, tra l’altro, per l’anno scolastico 2019/2020 non ha mai utilizzato i nuovi mezzi che aveva promesso, autobus nuovi che dovevano essere immatricolati nel 2019. Più volte il Comune aveva invitato la ditta a mantenere gli obblighi contrattuali ma inutilmente. A questo punto il Comune ha deciso di passare all’attacco effettuando una revisione a sorpresa con l’ausilio della polizia municipale ed il risultato è stato ovviamente il riscontro di diverse criticità. Alla luce delle violazioni di legge e delle gravi inadempienze emerse dai controlli il Comune ha, quindi, deciso di rescindere il contratto con la ditta. La conseguenza è che, al momento, manca una ditta che si occupi del trasporto scolastico ma il Comune sta cercando di risolvere il problema e sta già preparando un nuovo bando, che verrà a breve pubblicato, per l’assegnazione del servizio.