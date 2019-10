Castellammare-Sorrento: la truffa della strisciata sulla fiancata arriva sul viadotto San Marco

Castellammare di Stabia-Sorrento. La truffa della strisciata sulla fiancata dell’auto arriva anche sul viadotto San Marco. Il tratto di strada, come è noto, è parecchio trafficato e così i truffatori hanno diverse possibilità di tentare il raggiro.

Diverse sono le segnalazioni pervenuteci in questi giorni. In cosa consiste? Difatti, di solito, la dinamica della truffa è sempre la stessa, differisce solo di alcuni piccoli aspetti. Un’auto circola a bassa velocità e quando viene superata da un altro veicolo, comincia a lampeggiare e suonare il clacson attirando l’attenzione per farlo fermare.

Una volta faccia a faccia, il truffatore dice al malcapitato di essere stato colpito in fase di sorpasso: e l’amara sorpresa è che effettivamente entrambe le auto sono strisciate. In realtà, però, non c’è stato alcun contatto tra i due veicoli in movimento: il disonesto guidatore, infatti, ha lanciato verso l’altra macchina, in fase di sorpasso, un oggetto che ha difatti arrecato il danno. Comincia così la trattativa, con il truffatore che non ha alcuna intenzione di ricorrere al modulo di costatazione amichevole, asserendo di andare di fretta (alle volte addirittura utilizza come scusa il fatto che stia accompagnando qualcuno in ospedale, in questi casi è presente anche un complice).

Il truffato, quindi, molto spesso cede e paga: stando a quanto riferito, sul viadotto San Marco, la cifra mediamente richiesta è quella di 300 euro. Poi, nella trattativa, il prezzo può calare. Alle volte, capita persino che se il truffato non ha contanti con sé, il truffatore possa accompagnarlo al bancomat più vicino per un prelievo. Ancora non si erano registrati nell’area in questione casi di una truffa che purtroppo è diventata molto diffusa e che sta sostituendo la famosa truffa dello specchietto. Raccomandiamo la massima attenzione e di non cedere alle richieste del truffatore. Se la situazione dovesse degenerare, chiamare le Forze dell’ordine.