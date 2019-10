Castellammare, la salma di Manuela ancora in Africa: manca l’ok. Sindaco Cimmino: “Colpo al cuore”

Manca ancora l’ok da parte del governo della Namibia per far sì che la salma di Manuela Ghezzi possa tornare a Castellammare di Stabia. La giovane, ricordiamo, è rimasta vittima di un incidente stradale in Africa dove era giunta per prendere parte al matrimonio di un parente.

Ancora non sono note le cause che hanno generato il tremendo e fatale incidente che ha tolto la vita alla 34enne. Dall’Africa le notizie che giungono sono estremamente frammentarie. Le autorità locali hanno allertato la famiglia dopo aver riconosciuto il corpo dai documenti in possesso della donna e sono state avviate tutte le procedure, tramite l’ambasciata italiana, per riportare la salma della giovane stabiese a Castellammare per celebrare il rito funebre.

Manuela Ghezzi, originaria di Castellammare di Stabia, lavorava in un noto hotel di Londra. Per lei una vacanza in Africa si è trasformata in tragedia. Sotto shock amici e familiari che sono stati allertati dalle forze dell’ordine africane subito dopo il fatto.

Queste le parole del sindaco di Castellammare Gaetano Cimmino:

“La tragica scomparsa di Manuela è un colpo al cuore per me. Mi stringo forte intorno al dolore che ha colpito la sua famiglia e la mia amica Ida. Un dolore insopportabile per una madre. A te, cara Ida, e a tutti i tuoi cari giunga l’abbraccio mio, della mia amministrazione e della città intera per una perdita che ha commosso tutti noi”.