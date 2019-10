Castellammare, funerali di Manuela Ghezzi. Don Mario: “Qui le persone fanno pena, rassegnati a cultura mafiosa”

Castellammare di Stabia. Tantissima commozione ai funerali di Manuela Ghezzi, la giovane che è rimasta vittima di un incidente stradale in Africa dove era giunta per prendere parte al matrimonio di un parente. Le esequie si sono tenute nella mattina di ieri, presso la Parrocchia Maria Santissima Del Carmine.

Manuela Ghezzi, originaria proprio di Castellammare di Stabia, lavorava in un noto hotel di Londra. Per lei una vacanza in Africa si è trasformata in tragedia. Sotto shock amici e familiari che sono stati allertati dalle forze dell’ordine africane subito dopo il fatto.

Tantissimi i presenti che hanno voluto renderle omaggio. Omelia forte e struggente quella di don Mario Di Maio, il quale ha visto crescere Manuela:

“A Castellammare come persone facciamo pena. Quanti giovani come Manuela sono costretti ad andare fuori per affermarsi. Noi viviamo in una cultura mafiosa e ci siamo rassegnati. La malavita non è solo nella camorra, ma anche nella cattiva amministrazione. Conosco commercianti che, abbandonando certe amicizie, trovano difficoltà ad andare avanti. Questo ci mortifica. I cittadini onesti sono rassegnati, siamo tutti adattati a questo destino. Manuela ci dice che non bisogna rassegnarsi. Giovani come Manuela non devono andare fuori con le risorse che ci sono a Castellammare. La sua mamma nella politica ha cercato di vivere con impegno questi valori. Ci vuole una rivoluzione prima di tutto culturale”.