Castellammare . Dolore per la morte di Manuela Ghezzi , aveva 34 anni

Castellammare di Stabia. Aveva 34 anni Manuela Ghezzi, giovane stabiese morta a Namibia, in Africa, per un incidente stradale. La donna aveva raggiunto il continente africano per prendere parte al matrimonio di un parente ma il momento di festa si è trasformato in tragedia. Per cause ancora da accertare, anche a causa delle notizie frammentarie che giungono dal Paese, la 34enne è rimasta coinvolta in un terribile sinistro. Le autorità locali hanno allertato la famiglia dopo aver riconosciuto il corpo dai documenti in possesso della donna e sono state avviate tutte le procedure, tramite l’ambasciata italiana, per riportare la salma della giovane stabiese a Castellammare per celebrare il rito funebre.

Manuela Ghezzi aveva comunque lasciato la città delle acque da tempo e lavorava in un noto hotel di Londra. Per lei una vacanza in Africa si è trasformata in tragedia. Sotto shock amici e familiari che sono stati allertati dalle forze dell’ordine africane subito dopo il fatto. Probabilmente nelle prossime ore potrà essere più chiara anche la dinamica dell’incidente che ha strappato Manuela alla vita.