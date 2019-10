Castellammare . Alfonso Cesarano Il re dei funerali finisce in carcere per reati di camorra. Sede a Vico Equense con Cioffi

Il re dei funerali finisce in carcere per reati di camorra. La figlia all’epoca brillante studentessa di giurisprudenza, oggi giudice a Foggia aveva avuto alle sue dipendenze in maniera fittizia (e molto probabilmente inconsapevole) l’affiliato al clan che successivamente uccise un consigliere comunale, scrive Dario Sautto su Il Mattino di Napoli primo quotidiano della Campania . Ancora intrecci tra imprenditoria e camorra a Castellammare di Stabia, con legami pericolosi che fanno emergere inquietanti accordi tra malavita organizzata e colletti bianchi. Tutto in cambio del «monopolio» nella gestione degli affari, senza avere problematiche di nessun tipo. Stavolta, il settore finito nel mirino della Direzione distrettuale Antimafia di Napoli è nuovamente quello delle agenzie funebri dei Cesarano.

IL CLAN

Da ieri mattina è in carcere, Alfonso Cesarano, 61 anni, imprenditore stabiese del settore funerali, già a processo per estorsione aggravata dal metodo mafioso e concorso esterno in associazione mafiosa, stavolta accusato di trasferimento fraudolento di valori, reato aggravato dell’aver favorito il clan D’Alessandro. Con le stesse accuse sono finiti ai domiciliari familiari e soci: il fratello Giulio, il nipote Catello, i cugini Saturno e l’omonimo Alfonso Cesarano (62 anni) e Michele Cioffi. La ricostruzione degli inquirenti riporta a date e passaggi anomali, che coincidono con le tappe dell’inchiesta. Raggiunto da un’interdittiva antimafia prima (2012) e dall’avviso di chiusura indagini poi (2016), Alfonso Cesarano avrebbe scelto di defilarsi dagli affari, per evitare sequestri e ulteriori problemi alle aziende. Una decisione che, però, è avvenuta solo sulla carta, secondo i carabinieri del nucleo investigativo del Gruppo di Torre Annunziata, che hanno indagato, coordinati dal sostituto procuratore della Dda, Maria Di Mauro. Nel corso delle indagini, i diversi appostamenti fatti all’esterno e all’interno degli uffici di Castellammare hanno permesso di scoprire come il 61enne fosse saldamente alla guida dell’azienda di famiglia, anche se di volta in volta sono mutate le ragioni sociali e le sedi (anche a Scafati e Vico Equense), con la base operativa sempre in via Napoli a Castellammare. Si passa dalle varie Caronte sas e Cesarano Nicola Pompe Funebri Cooperativa, per arrivare a Impresa Funebre Cesarano srl e Servizi Funebri srl, tuttora attive in modalità di monopolio. Dunque, il gip Giovanna Cervo ha disposto pure il sequestro preventivo di 7 milioni e mezzo di euro tra quote societarie, attrezzature e mezzi della Servizi Funebri srl di Castellammare e Impresa Funebre Cesarano srl di Scafati e Vico Equense, nominando un amministratore giudiziario.

INTERCETTAZIONI

La «vicinanza» di Alfonso Cesarano al clan D’Alessandro era emersa dalle intercettazioni telefoniche e in diversi interrogatori dei collaboratori di giustizia. Il più dettagliato è quello fornito da Renato Cavaliere, il killer del consigliere comunale Gino Tommasino, che ha raccontato agli inquirenti come nel 2006 fosse riuscito ad ottenere il permesso per uscire dal carcere in anticipo. «Mi serviva un lavoro, Alfonso Cesarano mi fece assumere come guardiano a Gragnano. Mi dava 2800 euro al mese per 12 ore di lavoro in una villa che doveva essere trasformata in un locale, ma non sono mai iniziati i lavori. Dopo qualche settimana non sono più andato a lavorare». Quell’edificio fatiscente era gestito da una srl, Villa Clelia, con sede a Scafati, società al 50% di Giulio e Clelia Cesarano, rispettivamente fratello (amministratore) e figlia (oggi magistratO, all’epoca appena maggiorenne) del re dei funerali. Contattata telefonicamente, Clelia Cesarano ha preferito non commentare l’intera vicenda nella quale, è bene precisarlo, non risulta indagata. Il suo nome compare tra i proprietari di Villa Clelia, casa della nonna che lei sostiene fosse stata ereditata dal papà. Dell’assunzione di un camorrista probabilmente neanche era a conoscenza, mentre suo zio Giulio ha più volte certificato con i carabinieri che Cavaliere fosse il guardiano della villa disabitata, nonostante i controlli fotografassero un edificio fatiscente e, soprattutto, all’Inps non risultasse nessun contratto depositato. Un escamotage che aveva permesso ad un elemento di spicco del clan D’Alessandro di lasciare il carcere anzitempo e tornare a Castellammare, come sua ammissione, per guidare la cosca. Ha continuato ad usufruire del permesso per un altro anno, nonostante non lavorasse più a Villa Clelia e qualche mese dopo siamo nel 2008 Renato Cavaliere è tornato formalmente libero, ha continuato ad imporre il pizzo a diversi imprenditori stabiesi (tra cui gli stessi Cesarano) e nel 2009 ha guidato il commando di killer del clan D’Alessandro in alcuni omicidi di camorra, tra cui quello eclatante del consigliere comunale del Pd Gino Tommasino.

VICO EQUENSE CIOFFI

Acquista rami di azienda a prezzi stracciati e poi finisce a fare il dipendente delle agenzie funebri. È di Vico Equense il 44enne Michele Cioffi, da ieri mattina ai domiciliari come gli stabiesi Saturno, Alfonso (classe 1957), Giulio e Catello Cesarano, nell’ambito della nuova inchiesta dell’Antimafia che li ritiene responsabili a vario titolo di concorso nel trasferimento fraudolento di valori, insieme al re dei funerali di Castellammare, Alfonso Cesarano (classe 1958), unico detenuto nel carcere di Secondigliano. Secondo gli inquirenti, il gruppo di imprenditori avrebbe compiuto una serie di passaggi di quote societarie per evitare provvedimenti di sequestro, visto che erano in corso indagini che avevano già portato all’emissione di un’interdittiva antimafia ed era finito a processo proprio Alfonso Cesarano (58).

IL MONOPOLIO

Compravendite, dimissioni e creazione di nuove compagini sociali sono avvenute in più periodi, per motivazioni differenti, come ricostruiscono i carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata. Ma le date coincidono in maniera molto preoccupante con le tappe dell’inchiesta coordinata dalla pm Maria Di Mauro. Alfonso Cesarano (58) è il perno dell’inchiesta. È lui che ha gestito e gestisce, praticamente in monopolio, le onoranze funebri a Castellammare. «Grazie alla protezione del clan» è la tesi dell’accusa, confermata anche dal gip del tribunale di Napoli, Giovanna Cervo, che ieri mattina ha firmato anche il maxi sequestro di beni agli imprenditori. Questa secondo parte dell’inchiesta, che aveva già portato a processo Cesarano, riguarda proprio i passaggi societari. Con i cugini Giulio, Alfonso (57) e Saturno, dal dicembre 2013 Alfonso Cesarano (58) si divideva le quote sociali della Impresa Funebre Cesarano srl. Dopo la chiusura indagini, siamo a giugno 2016, ha ceduto le sue quote agli altri soci, pur restando alla guida e alla gestione dell’agenzia funebre. Un passaggio ritenuto fittizio dagli inquirenti, solo per evitare eventuali sequestri. Operazione simile già avvenuta nel 2013, quando si era dimesso dal cda della Cesarano Nicola Pompe Funebri Cooperativa, lasciando spazio al nipote Catello, ma solo dopo l’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Napoli contro la Caronte sas, gestita dalla moglie. Solo dopo era rientrato nella nuova società, quando la Cesarano Nicola era stata dismessa in favore della Servizi Funebri srl, costituita e intestata proprio a Michele Cioffi, che aveva rilevato per poche migliaia di euro i rami d’azienda della cooperativa e della società colpita dall’interdittiva, continuando a svolgere i servizi cimiteriali che invece avrebbe dovuto perdere.

L’INCENSURATO

Qui si instaura, dunque, la figura di Cioffi: incensurato, insospettabile e lontano dagli ambienti delle onoranze funebri, tra l’altro nato e cresciuto lontano da Castellammare, che poi compare come dipendente della succursale di Scafati. Sotto sequestro, dunque, sono finiti beni per sette milioni e mezzo di euro. Si tratta di quote societarie, beni aziendali e strumentali delle due società tuttora attive: Servizi Funebri srl di Castellammare e Impresa Funebre Cesarano srl che ha le due sedi a Scafati e in pieno centro a Vico Equense. Nel corso delle indagini sono stati ricostruiti anche gli equilibri tra le varie imprese di onoranze funebri del territorio, che avevano stabilito confini e territori di competenza. Non bisognava sconfinare, scrivono gli investigatori, «per non alterare gli equilibri imposti dalle organizzazioni criminali che governano il settore».