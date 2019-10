Casino online: sicuri e legali se autorizzati AAMS

Giocare al casino online in modo sicuro e legale. È quanto offrono i portali per il gioco d’azzardo certificati AAMS. Sul web esistono numerosi siti per divertirsi con roulette, blackjack, slot machine e tante altre tipologie di giochi, sia in modo gratuito che a denaro reale. Ebbene, quando in gioco ci sono proprio i nostri soldi è necessario porsi una domanda sulla piattaforma: è legale?

La legge italiana impone che tutti i siti di casinò presenti in rete devono essere autorizzati dall’AAMS (Agenzia Autonoma dei Monopoli di Stato), ora chiamata ADM (Agenzie delle Dogane e dei Monopoli). Per ottenere la licenza per operare legalmente nel nostro paese è necessario essere in possesso di determinati requisiti e rispettare la normativa in vigore nel settore dei giochi.

Correva l’anno 2011 quando venivano autorizzati i casino online legali in Italia. In pochi anni il settore registrava un vero e proprio boom, con sempre più utenti appassionati di questa nuova tipologia di giochi su Internet. A fianco però di sale certificate, nonostante gli oscuramenti dei domini e le indagini della polizia postale, fanno la comparsa nuovi siti privi di regolamentazione. Iscriversi su questi portali presenta diversi rischi per i giocatori: software non certificati, mancati pagamenti delle vincite, supporto assistenza clienti inesistente, bonus e promozioni non convenienti, giochi non equi.

Per evitare di incorrere in tali spiacevoli situazioni, meglio affidarsi alle garanzie fornite da AAMS. La registrazione su piattaforme legali consente infatti di beneficiare dei più alti standard di sicurezza, di un trattamento riservato dei propri dati personali, di transazioni di denaro protette.

In quest’ottica si fa ricorso ad un certificato di sicurezza SSL ed a un protocollo HTTPS.

Soltanto i siti sicuri e regolamentati garantiscono inoltre una piena trasparenza di tutte le operazioni eseguite sulla piattaforma, da come funzionano i bonus per casino alle tempistiche di pagamento delle vincite. L’AAMS è inoltre particolarmente attenta a fornire il giusto supporto per evitare la dipendenza dal gioco, puntando a valorizzare l’aspetto ludico e responsabile.

Sono dunque molteplici i motivi per giocare sui Casinò legali, una scelta che si rivela certamente di buon senso per evitare di essere vittime di possibili truffe online, allontanando tutti i potenziali rischi.