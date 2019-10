Caserta. Elude i controlli ed entra con l’auto nel parco della Reggia, poi si tuffa nella fontana di Venere ed Adone

Caserta. L’episodio accaduto ieri alla Reggia di Caserta fa riflettere molto sulla questione della sicurezza nei luoghi d’arte. Verso le 10.30 il casertano Paolo Sforza è riuscito ad eludere tutti i controlli e ad entrare con l’auto nel parco della Reggia, dove aver lasciato il veicolo lungo i viali si è tolto la camicia e si è tuffato nella storica fontana di Venere ed Adone. Ovviamente il tutto mentre riprendeva la sua bravata con il fedele cellulare in un video in diretta su Instagram, commentando: “Oggi ho dimostrato con un gioco come nella mia città potrebbe tranquillamente succedere una tragedia. Questa è la Reggia di Caserta sono entrato con la mia auto fatto il tuffo, sono stato mezz’ora nessun vigilante nessun addetto alla sicurezza. Nulla. Questa è una vergogna e tutti quelli pagati per vigilare dove sono? Menomale che sono il broker e non un terrorista o un malitenzionato. Vergogna Caserta!” . L’uomo non è nuovo a simili comportamenti. Conosciuto anche come il “centurione” di Caserta Paolo Sforza in passato si è tuffato anche nella fontana di Trevi a Roma vestito da antico senatore, con tanto di tunica. Il suo gesto nella Reggia, come emerge dalle sue parole, non voleva essere uno sfregio al luogo d’arte ma un modo per dimostrare come, in un monumento Patrimonio dell’Unesco, meta ogni giorno di centinaia di visitatori, la sicurezza non sia garantita. Tiziana Maffei, direttore della Reggia di Caserta, ha dichiarato che sporgerà denuncia.