Carlo Marino presidente ANCI accordo strano del Centro Destra con de Magistris Francesco Del Deo Forio d’ Ischia presidente isole minori,

Francesco Del Deo, sindaco di Forio, è stato già eletto presidente nazionale dell’Anci isole minori. Il sindaco di Caserta Carlo Marino quasi certo per l’ANCI . Un accordo trasversale Forza Italia-Pd-de Magistris, aspramente criticato dall’eurodeputato azzurro Fulvio Martusciello, che lo definisce «un gravissimo errore politico che pagheremo alle Regionali». «Ma chi è il genio che fa una lista unitaria candidando come presidente Marino e come delegati esponenti di de Magistris, Fucito e sindaci di Forza Italia come Cimmino di Castellammare di Stabia? Che segnale si dà sui territori? Che per piazzare qualche sindaco, rinunciamo alla nostra identità?».