Carlo Conti parla di Fabrizio Frizzi e della morte del padre a Domenica In Carlo Conti è ospite di Mara Venier a Domenica In. Gli studi da cui va in onda il programma sono stati ribattezzati ‘Fabrizio Frizzi’ in onore del conduttore scomparso il 26 marzo 2018: “Non riesco a dire che questi sono gli studi ‘Fabrizio Frizzi’, lui era un fratello che ho trovato negli ultimi anni.” Così il conduttore ricorda il collega al quale era molto legato. Nell’intervista racconta anche della morte del padre e dell’importanza di sua madre che l’ha cresciuto da sola, ma anche della moglie e del figlio avuto a 52 anni.

Carlo Conti e il rapporto con Fabrizio Fizzi

“Nel nostro lavoro non importa quanti Sanremo hai fatto, se l’hai fatto, ma quello che rimane al pubblico, ancora adesso in taxi mi chiedono di Fabrizio sapendo del nostro legame. Lui era più passionale di me, se la prendeva un po’ di più, mi chiamava babbo Carlo perché lo tranquillizzavo. Per me è come se ci fosse sempre, solo che ci chiamiamo un po’ di meno”.

Carlo Conti e la morte del padre

“Il mio babbo è morto che avevo 18 mesi, non me lo ricordo. Ho una foto con lui, quando ho compiuto un anno ma si era già ammalato. Mia madre quando avevo 12-13 anni mi ha messo in mano una sigaretta dicendomi ‘prima che ti facciano fumare i tuoi amici vieni qua che ti faccio provare io le sigarette’ io l’ho presa, l’ho accesa, ho aspirato e mentre tiravo lei mi ha detto ‘e ricordati che tuo padre per colpa delle sigarette è morto di tumore ai polmoni‘ io ho cominciato a tossire e da allora non ho mai più fumato”.

Carlo Conti e l’assenza del padre: ‘Non avevo nessuno che faceva il tifo per me’

Carlo Conti e il lavoro in banca

“Appena diplomato il mio primo pensiero era non dare pensieri a mia madre dopo tutti i sacrifici fatti quindi andai a lavorare in banca a fare analisi di bilancio. Un giorni passai per piazza della libertà e mi sono detto ‘perché devo fare un lavoro che non mi piace’ e andai direttamente dal direttore e mi licenziai. Il problema era dirlo a mia madre, quando gliel’ho detto è svenuta. Una volta ripresa mi ha detto ‘la vita è tua se non ci credi tu chi ci deve credere’.”

Carlo Conti, la moglie Francesca il figlio Matteo

Carlo Conti è sposato dal 2012 con Francesca Vaccaro, costumista Rai conosciuta durante una Domenica In. Nel 2014 è arrivato Matteo, loro figlio “Per noi Matteo è un dono di Dio, per questo l’abbiamo chiamato così (Matteo significa ‘Dono di Dio’ n.d.r), anche se io da buon fiorentino avrei voluto chiamarlo Lorenzo come il Magnifico” racconta scherzando Carlo Conti.