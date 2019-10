CARABINIERI INDAGANO CIRCA UN UOMO FERITO ALL’ALBA AGGREDITO IN CASA DALLA MOGLIE

Eboli, il marito rientra all’alba: la moglie lo accoltella 16 ottobre 2019

Dramma della gelosia e si è sfiorato un omicidio, ad Eboli.

Le testate salernitane parlano di un conflitto coniugale avvenuto ieri mattina, in località Acqua dei Pioppi, una 32enne avrebbe accoltellato il marito rientrato a casa tardi. Scenata, urla ed agressione con fendenti periolosi.

Il fatto

Il coniuge avrebbe fatto rientro all’alba: sveglia ad aspettarlo, dopo una accesa discussione, la donna avrebbe preso un coltello e lo avrebbe colpito prima con un fendente alla mano destra e poi all’anca sinistra. L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e condotto in ospedale, non in gravi condizioni. La moglie è stata denunciata.

