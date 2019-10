Capri, Villa Lysis ospita il programma Rai “Italia con voi”

Villa Lysis a Capri, è stata protagonista in televisione alla Rai, al programma “Italia con voi”, ovvero un filo diretto con la Farnesina per un’informazione di servizio sulle attività e le iniziative per gli italiani nel mondo. Grande anche l’attenzione alla promozione della lingua e cultura italiana.

Villa Lysis è un luogo speciale e misterioso, legato indissolubilmente alla figura di Jacques d’Adelswärd Fersen, il nobile parigino che si rifugiò in esilio volontario sull’isola di Capri per allontanarsi dagli scandali che lo avevano travolto in patria. Costruita nel 1904 proprio dal Conte di Fersen, Villa Lysis ne rispecchia la sua eclettica personalità: elegante, eccentrica, lussuosa, riservata e nello stesso tempo sfarzosa.