Verso le 8.30 di questa mattina nel porto di Capri si è verificato un incidente che, fortunatamente, non ha registrato feriti ma solo momenti di paura tra i viaggiatori presenti sul traghetto e le persone che hanno assistito alla scena dal molo. La motonave della Caremar “Isola di Capri”, proveniente da Sorrento, nell’effettuare la manovra nei pressi della Banchinella, ha uratato alcuni gozzi che si trovavano ormeggiati, danneggiandoli. Una barca per poco non è andata a fondo. Non si conoscono le cause che hanno provocato l’incidente, potrebbe essere stato un errore nella manovra oppure una conseguenza del forte vento. Pubblichiamo il video di “La Voce di Capri TV” che testimonia il momento dell’impatto.