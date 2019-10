Capri. Tavolo di confronto permanente sui bisogni di salute dell’isola. Verdoliva: “Non si possono accettare speculazioni o contrattazioni”

«Quando c’è in ballo la salute della gente si deve essere determinati e concreti e non si possono accettare speculazioni o strumentalizzazioni. L’Isola di Capri ora può avere una giustificata fiducia verso l’ASL Napoli 1 Centro». Con queste parole Ciro Verdoliva (direttore generale ASL Napoli 1 Centro) ha commentato la prima seduta del Tavolo di confronto permanente sui bisogni di salute dell’Isola di Capri, convocato dall’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro per fare il punto su quanto programmato o già concretizzato rispetto alla Conferenza dei Servizi del 12 agosto 2019 e al successivo Tavolo del 11 settembre 2019. «Ritengo che la strada del confronto, anche aspro ma sempre leale, sia la migliore possibile – ha aggiunto Verdoliva – per questo continuo a partecipare in prima persona al Tavolo al quale tutti i soggetti interessati mettono in luce le principali difficoltà da affrontare. La mia presenza sull’Isola di Capri deve essere letta come un segnale tangibile dell’attenzione che la regine Campania e l’ASL Napoli 1 Centro hanno nei confronti di tutti i cittadini. Siamo i primi a voler affrontare le difficoltà e il clima di grande collaborazione che anima ogni incontro, anche grazie alla serietà con la quale sono intervenute le amministrazioni comunali e le varie associazioni; si iniziano a vedere buoni frutti». Ed è proprio nello spirito di collaborazione che si è svolto il Tavolo di confronto permanente sui bisogni di salute dell’Isola di Capri di oggi, incontro teso a facilitare e velocizzare l’acquisizione di esigenze, osservazioni e proposte necessarie a permettere una programmazione concreta e, ove possibile, condivisa. Alla Conferenza dei Servizi, oltre ai sindaci Marino Lembo (Comune di Capri) e Alessandro Scoppa (Comune di Anacapri), hanno preso parte anche Maria Corvino (Direttore Dipartimento Attività Ospedaliera e Direttore facente funzioni del Loreto Nuovo e annesso Stabilimento Capilupi di Capri, ASL Napoli 1 Centro), Marco Papa (Direttore U.O.C. Programmazione e Pianificazione Sanitaria, ASL Napoli 1 Centro), Bruno D’Orazi (delegato alla Sanità per il Comune di Capri), Roberto Bozzaotre (consigliere opposizione Consiglio Comunale del Comune di Capri), Manuela Schiano (Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Anacapri), Concetta Spatola (rappresentante del Comitato Civico art. 32 Capri salviamo il Capilupi), Riccardo Esposito (Presidente Capri Excellence), Luciano Bersani (presidente ASCOM Capri), Enrico Romano (delegato al volontaria Comune di Capri), Marco Milano su delega di Teodorico Boniello (delegato Unione Nazionale Consumatori Isola di Capri). Anche oggi sono molti i risultati tangibili ottenuti: attivata la nuova incubatrice da trasporto con annesso ventilatore, attivati gli ambulatori per otorinolaringoiatria, uro-ginecologia, ortopedia, radiologia tradizionale, terapia marziale. E ancora, attivato l’ambulatorio gestione PICC e potenziate le attività di Day surgery e chirurgia ambulatoriale presso lo Stabilimento ospedaliero Capilupi. Altri obiettivi saranno realizzati entro novembre 2019: teleconsulto cardiologico, servizio di dialisi anche di pomeriggio per l’intero anno solare 6/7 giorni, attivazione della Rete cure primarie per facilitare l’accesso alle cure specialistiche (attivazione P.D.T.A. diabete / B.P.C.O. / scompenso cardiaco / ipertensione), potenziamento attivazione consultorio materno infantile con pediatra di comunità per vaccinazioni e attivazione corsi di accompagnamento al parto, interventi di prevenzione primaria ed educazione sanitaria nelle scuole. Il tavolo ha anche chiesto di approfondire la possibilità di programmare sedute di chirurgia ambulatoriale oculistica (ad. es. cataratta). Confermata anche la campagna “i Sabato dello Screening” nel corso della quale sarà possibile eseguire – senza prenotazione e gratuitamente – mappature dei nei, pap test, mammografie, screening del tumore del colon-retto, spirometrie, visite cardiologiche, visite dermatologiche (già fissate le date: 15/16 ottobre Capri, 17/18 ottobre Anacapri). Il sindaco di Capri Marino Lembo conferma «soddisfazione per il Tavolo, perché raggiunge concretamente gli obiettivi che si pongono nel corso delle sedute alla quale c’è la partecipazione attiva di tanti attori co-protagonisti. Condividiamo – prosegue il primo cittadino – l’impostazione del Tavolo e chiediamo costanza in questa metodologia che, finalmente, pone anche l’ASL Napoli 1 Centro a stretto contatto con le esigenze dei cittadini della nostra comunità».Soddisfatto anche il sindaco del Comune di Anacapri Alessandro Scoppa: «Prendo atto di tutti gli ulteriori punti risolti e degli ulteriori servizi assicurati, soprattutto a riguardo dell’impegno a garantire la prevenzione primaria e la formazione nelle scuole». Tutti i partecipanti al Tavolo hanno preso atto dell’attenzione sia dell’ASL Napoli 1 Centro che della Regione Campania sui percorsi di emergenza con la conferma della seconda ambulanza e della possibilità di garantire continuità nel servizio di elisoccorso.