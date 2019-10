Capri . Sulle onde della memoria, il Caffè Agusto e quel 2 ottobre 1949. Un post di Silvio Staiano, CEO di Capri Watch, che merita esser riportato per il suo viaggio nella storia dell’isola della Campania, perla del Golfo di Napoli, che lo tocca molto da vicino…

“Per chi suona la campana”!

Era una domenica del 2 ottobre 1949.

Forse non tutti sanno che il nome Caffè Augusto (ex Bar) sito al porto di Capri, aperto da mio padre Oreste, zio Peppino e zio Costanzo, nell’oramai lontanissimo 1951, venne scelto in memoria di Augusto Staiano, che morì folgorato, colpito da un fulmine o da un guasto elettrico, quella maledetta sera del 1949, mentre nella sala dell’unico Cinema di Capri veniva proiettato appunto “per chi suona la campana”. Quella sera, la campana “suonò” per lui

Zio Augusto, fratello di mio padre, morì a soli 20 anni a casa dell’allora sua fidanzata: una tragedia nella tragedia.

Di mio zio Augusto ricordo soltanto che, sin da piccolo, tutti i familiari e conoscenti appena mi guardavano, mi dicevano: “sei identico a tuo zio Augusto”! Tanto che in una parte nascosta della mia mente o del cuore c’era una sorte di timore di “dover” morire a 20 anni, anch’io.

Non vi dico il sollievo che ebbi al mio 21esimo compleanno! 😃😂😍

E ricordo anche la sua foto in bianco e nero posta nel salone a casa di nonna Gilda che ancora negli anni ’80, quando preparava la tavola, riservava per lui il posto, con il relativo “coperto”, e guai anche a chi, pure ignaro, si sedeva al suo posto. Infine ricordo la scatola metallica e relativo contenuto dei suoi resti terreni quelle volte che, in tragici eventi, è stata aperta la tomba di famiglia.

Il ricordo più toccante però fu quando quasi 30 anni fa entrai in un negozio con l’intenzione di fare un’acquisto ed una donna di circa 60 anni che lavorava lì, dopo aver sgranato gli occhi ne vedermi, mi chiese sorpresa: “ma sei di Capri”? Quando le risposi e le dissi di chi ero figlio non trattenne l’emozione e si commosse….non ricordo se (imbarazzatissimo) riuscimmo a scambiare alcune parole ma ricordo con certezza, che avevo capito tutto al volo: ERA LEI, la ex fidanzata di quello sfortunato zio terzo figlio di otto fratelli.

Tante volte mio padre Oreste ed una volta zia Ginetta, mi hanno raccontato particolari suggestivi e tragici di quella drammatica sera: la grandissima forza di nonno Antonio, la rassegnazione e la fede di nonna Gilda e l’ostinazione di zio Tonino ma, proprio stamane papà mi ha raccontato un nuovo aneddoto, eccolo:

Quella mattina di 70 anni fa, uscirono di casa in 3, papà 22 anni, zio Augusto 20 e zio Costanzo 18, per una missione lavorativa. L’abitazione era quella posta sul Ristorante “da Gemma”, passarono per Santa Teresa, e sulla sommità da dove partiva la scala, ancora oggi esistente, che conduce a via Roma, Zio Augusto “rimproverò” per la camicia che indossava che lui riteneva inadeguata. Questo nonostante mio padre fosse il “capopattuglia” sia per età, sia per il fatto che era reduce dal servizio militare che terminò il sabato precedente, il giorno prima, visto che si stavano recando verso uno dei depositi relativi al commercio dei miei nonni (carbone e legna). Una volta terminato l’impegno lavorativo domenicale si congedarono “per sempre” visto che il pomeriggio zio Augusto avrebbe partecipato poi a dei festeggiamenti per la celebrazione di un evento.

Ancora oggi, talvolta, incontro donne ultraottantenni che (lapsus freudiano) identificandomi in zio Augusto mi salutano così: “ciao Augusto”! Ed io le lascio “galleggiare” nei loro ricordi ottuagenari.

Quanti dolori ha dovuto attraversare e superare mio padre per arrivare così, in forma, all’età di 92 anni e mantenere uno spirito positivo ed ottimista, nonostante tutti i grandi dolori? Ecco: lui, il suo esempio, la sua forza mi sostengono quando questa vita, improvvisamente, mi appare pesante quando prima, mai lo era stata per me!