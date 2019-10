A Capri si respira già aria di Natale con l’installazione delle prime luminarie, ma non sarà troppo presto?

A Capri il Natale è già arrivato, nonostante le temperature tipicamente estive e non contando che alla festività mancano più di due mesi. Sembra assurdo in un posto turistico, con le spiagge ancora affollate, vedere montare prime luminarie per strada, in particolare questa mattina si è cominciato ad installare gli addobbi nella centralissima e famosa Piazzetta e nelle zone vicine. Non mancano ovviamente le critiche per la scelta adottata dall’Amministrazione Comunale ed in tanti ritengono che sia veramente troppo presto per vedere alberi e palline di Natale. E sui social si scatenano i commenti fra chi scrive “Vi prego, ditemi che è uno scherzo” e chi ironicamente ipotizza l’utilizzo delle angurie al posto delle tradizionali palline. E c’è anche chi richiama la necessità di far funzionare meglio gli uffici comunali, dove si possono attendere anche nove mesi per una nuova cara di identità elettronica, invece di appendere festoni e lucine. Al di là di tutto bisogna ammettere che ultimamente si tende ad affrettare i tempi, a voler anticipare sempre più l’arrivo del Natale perdendo così gran parte della magia che questa festa porta con sé.