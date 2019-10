Capri, presto impianto fotovoltaico al Palazzo dei Congressi

Presto sarà pronto un impianto fotovoltaico per il Palazzo dei Congressi di Capri. E’ lo stesso Comune a renderlo noto tramite una determina che compare sull’albo pretorio. Difatti, il progetto rientra nel “DL Crescita” del giugno scorso col quale sono stati assegnati contributi ai Comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico. Al Comune di Capri è stato assegnato un contributo a fondo perduto per gli interventi indicati per l’importo di 70.000,00 euro. Tra gli interventi ammissibili rientrano quelli di “Installazione di sistemi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”.

L’incarico è stato affidato all’ing. Michele Guglielmi, esperto in gestione dell’energia (EGE) a norma UNI CEI 11339:2009. Un segnale chiaro dell’amministrazione per cercare sempre più di diventare “eco-friendly”. Diverse saranno le iniziative in tal senso: si attendono, ad esempio, opere come i punti di ricarica per le biciclette elettriche, nonché per i veicoli a trazione elettrica e il telerilevamento di rischio incendi boschivi.

Intanto, ricordiamo, è atteso anche il premier Giuseppe Conte a Capri per partecipare al convegno dei giovani imprenditori di Confindustria che l’isola ospiterà domani e sabato. Lo ha annunciato il presidente dei giovani imprenditori, Alessio Rossi, nel corso della presentazione dell’evento, diventato ormai una tradizione per gli imprenditori italiani.