Capri piange la scomparsa di Adriana Di Fiore Settanni, inventrice della Moda Capri Capri in lutto per la scomparsa di uno dei suoi personaggi storici. Nella notte è volata in cielo Adriana Di Fiore Settanni, la donna che inventò la ormai famosissima Moda Capri e che il prossimo 28 novembre avrebbe compiuto 93 anni. Lo scrittore Roberto Ciuni la definì «La Regina della Piazzetta». La sua storica sartoria “La Parisienne” nella piazzetta dell’isola fu aperta nel 1906 dalla madre Mariuccia ed ha visto passare clienti famose come Sophia Loren, Rita Hayworth, Grace Kelly, Jacqueline Kennedy e Marella Agnelli, solo per citarne alcune. La creatività è nel Dna di Adriana che intuì l’importanza di creare una linea tutta caprese e negli anni ’50 , insieme alle sorelle Flora e Maddalena, quando l’isola divenne meta del jet set internazionale, Adriana investì nel suo laboratorio sartoriale formando una generazione di sarte capresi grazie alle quali nacquero le sue etichette Adrian’s Capri ed Adrian’s Original con le quali riuscì a esportare la linea Capri in tutto il mondo, facendo sfilare i suoi capi per oltre 10 anni al Pitti Firenze. La tradizione della moda caprese non si spegne con la scomparsa di Adriana ma continua con le figlie Francesca e Luciana che hanno ereditato la passione della madre e della nonna ed hanno portato lo stile di Capri in tutto il mondo riscuotendo sempre grandi successi. La terza figlia Cristina, invece, si occupa di naturopatia e floriterapia. La boutique “La Parisienne” è oggi gestita da Luca ed Alessandro, i nipoti di Adriana. E questo era proprio il sogno di Adriana che si dichiarava orgogliosa di aver portato l’azienda della madre attraverso il periodo della guerra e del dopoguerra e di avere accanto le figlie, sperando che anche i suoi nipoti potessero continuare la tradizione di famiglia. L’ultimo saluto ad Adriana domani 12 ottobre nella Chiesa di Santo Stefano nella sua amata Piazzetta. La redazione di Positanonews esprime il proprio cordoglio ai familiari per il lutto che li ha colpiti.