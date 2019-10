Prosegue la magica vacanza per la famosissima fotografa statunitense Holly Randall, a cavallo tra la Costiera Amalfitana, Capri e la Penisola Sorrentina. Approdata a Positano nei giorni scorsi, la Randall sta rendendo partecipi i suoi oltre 400mila follower su Instagram, del proprio soggiorno nella paese verticale, pubblicando sul social anche l’articolo comparso su Positanonews. L’autrice di scatti hot per Playboy, si è concesso una gita in barca, affidandosi alla professionalità e alle imbarcazioni di lussi della compagnia Sorrento Luxury, accompagnata dal comandante Roberto Satariano (foto). La Randall ha infatti pubblicato molte stories su questa esperienza memorabile, favorita da una giornata spettacolarmente estiva, in cui si rallegra dei paesaggi capresi e dei Faraglioni, optando anche per una sosta enogastronomica sull’isola azzurra, accompagnando prelibati piatti di mare con del vino bianco locale.

Classe ’78, Holly Randall aveva 20 anni ed era una studentessa al Brooks Institute of Photography a Santa Barbara, in California, quando sua madre le chiese di aiutarla con il sito web a conduzione familiare Suze.net. Tornò a casa e iniziò a girare per Suze.net e, entro il 2005, il suo lavoro era apparso sulle copertine di tutte le maggiori riviste americane per adulti. Nel 2004, la Randall si inizio ad interessare alla produzione video e iniziò a dirigere e produrre tutti i film per Suze.net. Nel 2008, ha lanciato la sua società di produzione, Holly Randall Productions, e il suo sito web di appartenenza www.hollyrandall.com. Nel maggio 2013, il suo sito web si è unito alla rete Met-Art. Tra i clienti di Randall ci sono Twistys e Playboy, ed è una collaboratrice prolifica di riviste per adulti come Hustler, Club, High Society, Australian Penthouse e Hot Video. Non è tutto. La bella Holly ha pubblicato quattro libri fotografici, Erotic Dream Girls, Kinky Nylons, Kinky Super Beauties e Kinky Lingerie pubblicati da Goliath Books.