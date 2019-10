Capri . Bimbi con coliche, sospesa mensa scolastica ad Anacapri

Capri . Il sindaco di Anacapri Alessandro Scoppa ha chiesto ieri ai servizi asl la sospensione in via cautelare del servizio di mensa della scuola elementare Benedetto Croce, che raggruppa la scuola dell’infanzia e quella primaria. All’interno dell’edificio è ubicato anche un ampio locale destinato al servizio mensa. Il motivo che ha portato il primo cittadino a chiedere la sospensione all’asl Napoli 1 risale ad un episodio che ha colpito diversi scolari: la notte precedente al provvedimento avevano accusato coliche addominali e diversi sintomi sospetti. Tanto che ieri mattina una gran parte dei genitori degli scolari che frequentano il plesso scolastico anacaprese, hanno portato i propri bambini all’ospedale Capilupi per sottoporli a visita pediatrica visto che avevano accusato durante la notte una sintomatologia comune, che poteva essere addebitata soltanto al cibo consumato a scuola. La dottoressa in servizio Emma Abete dopo averli visitati e non avendo riscontrato fattori gravi o sintomi di un intossicazioni, senza disporre alcun ricovero, aveva prescritto ai bambini i farmaci del caso. Nel tardo pomeriggio però a causa di forti dolori l’addome una delle scolare è stata riportata dai genitori in ospedale. I sanitari in questo caso hanno optato per il ricovero. Intanto l’episodio è arrivato agli uffici competenti ed il sindaco di Anacapri Alessandro Scoppa, dopo aver raccolto le segnalazioni dei genitori, ha informato il referente della sede distaccata di Capri dell’ASL Napoli 1 dottor Garofalo. Dopo l’intervento dell’asl è scattato il dispositivo di sospensione temporanea della sola mensa e la decisione è stata anche comunicata ai gestori del servizio così come ai fornitori degli prodotto alimentari usati per la preparazione di pasti ai bambini.

annamaria boniello