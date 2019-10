Il cantante Marco Carta assolto per il furto alla Rinascente, a difenderlo l’avvocato di Castellammare di Stabia Simone Ciro Giordano

Il 31 maggio scorso il cantante Marco Carta venne accusato di aver rubato sei magliette alla Rinascente per un valore pari a 1.200 euro. Il pm di Milano Nicola Rossato aveva invocato una condanna ad 8 mesi di reclusione e 400 euro di multa, mentre gli avvocati Simone Ciro Giordano di Castellammare di Stabia e Massimiliano Annetta – difensori del cantante – aveva chiesto l’assoluzione sostenendo l’innocenza del proprio assistito. Ed oggi è arrivata l’attesa decisione dei giudici che hanno assolto Marco Carta per non aver commesso il fatto. Il cantante, che non era presente questa mattina in aula, ha appresso con gioia la notizia commentando: “Grazie, è finito un incubo. Non ho mai smesso di credere. È come se oggi mi svegliassi da un brutto sogno. Perché è questo che rimane, solo un brutto ricordo in via d’estinzione. Ringrazio tutte le persone che non hanno mai creduto neanche per un secondo alle cattiverie dette gratuitamente. Grazie alla mia famiglia, ai miei amici, quelli veri. Grazie Sirio, amore mio. Adesso posso riprendere ancora più forte la mia musica e le mie giornate, ora posso tornare a sorridere”. I suoi legali si dichiarano soddisfatti del risultato raggiunto: “Marco Carta è innocente ed ora lo possiamo dire ad alta voce. E’ stata una vicenda minimale, ma la notorietà aiuta e spero che possa essere d’aiuto a tutti per capire che i processi si fanno nei tribunali”. Ora non resta che attendere per leggere le motivazioni della sentenza.