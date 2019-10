Campus 3S, parola d’ordine “Prevenzione”. Galá di apertura a Via Caracciolo con Tosca D’Aquino, Patrizio Oliva, Paolo Caiazzo…

Il Lungomare di Napoli per alcuni giorni si trasforma nel luogo della prevenzione, un vero e proprio campus con tanti gazebo che, a partire dall’11 fino al 13 ottobre, saranno punto d’incontro di dottori specialisti per consentire a tutti di sottoporsi a visite ed esami. Ieri sera la serata introduttiva che ha visto la presenza di celebrità e testimonial della prevenzione: Tosca D’Aquino, Patrizio Oliva, Maurizio De Giovanni, solo per citarne alcuni. A conclusione della serata, Paolo Caiazzo che, nonostante il delicato tema trattato, ha comunque coinvolto tutti con risate e puro divertimento. Ad esibirsi anche Francesca Maresca, nota artista della Penisola Sorrentina, che ha incantato con la sua inconfondibile voce.

Prendiamoci cura della nostra salute e cogliamo l’occasione che il Campus ci offre, perché prevenire è meglio che curare.