Campora, 44esima edizione del Marrone.

L’appuntamento con le castagne è a Campora, siamo nella parte centrale del Cilento, tra Vallo della Lucania e Vallo di Diano, il Bosco Mangini è famoso da queste parti per i cento ettari di castagni e ontani da qui l’appuntamento annuale con la “Festa del Marrone” giunta alla 44esima edizione, che si terrà domenica 20 ottobre 2019 con inizio alle ore 12:00. I visitatori della sagra potranno gustare le castagne cucinate in tutti i modi che la tradizione enogastronomica cilentana e non solo rende possibile: caldarroste, castagne flambé, tagliatelle e gnocchi con farina di castagne, tortellini fritti con ripieno di marroni, pane di castagne, castagnaccio e infine, perchè no? Birra artigianale di castagne.

Campora va ricordata anche per le belle chiese settecentesche della Madonna della Neve e dell’Annunziata, così come l’altro avvenimento storico culturale che attira dopo Pasqua molti visitatori quello del Tiro al Prosciutto.

a cura di Luigi De Rosa

(le foto a corredo dell’articolo sono tratte dal web)