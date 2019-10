Il campione del Mondo 2006 Simone Perrotta a Vico Equense

Giovedì 24 ottobre, il campione del mondo 2006 Simone Perrotta sarà a Vico Equense, nella sala consiliare della SS. Trinità e Paradiso, alle ore 15:00, per illustrare il progetto Junior Aic, al quale la Scuola Calcio Giovanni Ferraro ha aderito per la stagione 2019-2020. Nell’occasione si terrà un dibattito sul ruolo sociale delle Scuole Calcio oggi (saranno invitate anche le altre realtà del territorio). All’incontro interverranno il Sindaco di Vico Equense, Andrea Buonocore, gli allenatori professionisti Luigi De Canio e Giovanni Ferraro, gli ex calciatori Francesco Mortelliti (collaboratore di Perrotta) e Giuseppe Vives (bandiera del Torino) ed il giornalista della Gazzetta dello Sport Gianluca Monti (che modererà il dibattito).