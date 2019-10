Campi Flegrei, un sisma all’alba sveglia tutti gli abitanti terrorizzati

Un’alba di terrore stamane a Pozzuoli. Attorno alle 7.00 circa, infatti, nella zona Campi Flegrei è stata registrata dall’Osservatorio Vesuviano una scossa di terremoto, avvertita anche da Fuorigrotta a Bagnoli. Il sisma registrato è di magnitudo 2.2 della scala Richter, con epicentro in un quartiere dei Campi Flegrei, a circa 2 chilometri di profondità. Inutile commentare il terrore nelle menti degli abitanti, che sono stati svegliati da un forte boato, ed hanno contattato immediatamente l’Osservatorio, intasato di telefonate.

Come riporta il Mattino con le parole della direttrice dell’Osservatorio Vesuviano, “È un evento sismico che rientra nella dinamica di allerta gialla della caldera dei Campi Flegrei […] I Campi Flegrei sono tenuti costantemente sotto controllo dai nostri sistemi di monitoraggio, perciò, non c’è nulla di cui allarmarsi” – ecco come la Direttrice Francesca Bianco tranquillizza i cittadini.