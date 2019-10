Camion centro città a Castellammare , Via Caracciolo chiusa a Meta, caos traffico verso Sorrento . Fra Castellammare di Stabia e la Penisola Sorrentina giornate difficili per il traffico. Nella Città delle acque Tra viale Europa e viale Delle Puglie è emergenza sicurezza anche per le case oltre che per la viabilità e il caso arriva in consiglio comunale. L’assise ha approvato all’unanimità il documento presentato dal consigliere Tonino Scala (Leu) nel quale si impegna il sindaco e l’assessore all’urbanistica Giovanni Russo «ad assumere tutte le iniziative utili per rifare il manto stradale dissestato e ripristinare il passaggio dei mezzi pesanti sul viadotto Varano». Sul ponte San Marco infatti da circa un anno, a causa dei lavori di manutenzione, i mezzi che superano le 7,5 tonnellate non possono passare e sono obbligati ad attraversare il centro cittadino. A META è chiusa Via Caracciolo, la strada alternativa al Corso Italia per raggiungere Meta dalla “parte bassa” fino ad arrivare alla zona di Marina di Cassano e poi proseguire per Sant’Agnello, ora è una via crucis fino a domani, tre giorni di chiusura per togliere i pali della luce, molti ancora si chiedono perchè non far di notte i lavori, i costi sicuramente più alti, ma i disagi sono enormi ed inaccettabili. Di conseguenza il traffico per Sorrento dalle 9 alle 16 è enorme, sopratutto negli orari di punta e di uscita dalle scuole . Disagi anche a Vico Equense, anche qui per i camion che passano al centro la mattina, in questo caso è interdetta la circolazione in galleria dall’ANAS.